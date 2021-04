Lite in Germania sul lockdown, salta vertice Stato-Regioni

(ANSA) - BERLINO, 09 APR - Non si terrà in Germania il vertice fra Stato e Regioni sulle misure anti Covid previsto per lunedì prossimo a Berlino. È quanto trapela da un documento di cui riporta l'emittente NTV. In Germania è forte la tensione sull'ipotesi di un nuovo lockdown per frenare la terza ondata chiesto da Angela Merkel, dal ministro della Salute Jens Spahn e dai politici dell'Unione, mentre diversi Laender spingono per le aperture. (ANSA).