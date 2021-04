In mattinata incontro tra Vito Crimi e Enrico Letta

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Questa mattina, a quanto si apprende da fonti M5S, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta a Roma. Nel corso dell'incontro, viene riferito da fonti di entrambi i partiti, si sono affrontati i temi della campagna vaccinale e delle risposte alla crisi economica dovuta al Covid. Crimi e Letta hanno parlato anche del nodo delle alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative, rispetto alle quali "da parte del Movimento è stata ribadita - viene evidenziato - la volontà di collaborare, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò non dovesse avvenire - viene aggiunto - ciò non inciderebbe sul percorso comune già avviato". Altro argomento toccato, spiegano le stesse fonti, è stato quello dei meccanismi parlamentari e di alcune correzioni per porre fine ai cosiddetti cambi di casacca. (ANSA).