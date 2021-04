Clima: Greta Thunberg, non parteciperò alla Cop26 a Glasgow

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Greta Thunberg non parteciperà alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre. Lo ha annunciato l'attivista svedese alla Bbc spiegando di essere preoccupata per la situazione Covid.

Greta ha anche rivolto un invito al governo britannico a rinviare il vertice fino a quando il tasso di vaccinazione nel mondo non sarà aumentato.

"Tutto dovrebbe svolgersi nel miglior modo possibile. E il miglior modo possibile sarebbe che tutti fossero vaccinati il prima possibile così che tutti possano partecipare", ha detto.

Da quando ha iniziato la sua protesta per il clima fuori dal parlamento di Stoccolma due anni e mezzo fa, la diciottenne ha partecipato a tutte le principali conferenze sull'ambiente.

La Cop26 è già stata rinviata una volta a causa della pandemia di coronavirus. (ANSA).