Vaccini: Draghi,non ho dubbi, obiettivi verranno raggiunti

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. (ANSA).