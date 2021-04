Bce: minute, rischi economici elevati nel breve termine

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Nella loro valutazione sui rischi, i membri (del Consiglio Bce, ndr) hanno nuovamente sottolineato la dicotomia fra il protrarsi di rischi elevati per le prospettive economiche nel breve termine, e sviluppi più positivi nel medio termine". Lo scrive la Bce nelle minute della riunione del 10-11 marzo.

durante il Consiglio direttivo - si legge nei verbali - i membri hanno giudicato "essenziale che il Consiglio direttivo ribadisca il suo impegno a tenersi pronto a mettere mano a tutti gli strumenti, nella misura adeguata, per assicurare che l'inflazione converga verso il livello desiderato" e a una politica monetaria accomodante per tutto il tempo necessario".

Accanto a questo impegno, di fronte alla forte contrazione dell'economia dell'area euro a cavallo fra il 2020 e il 2021 "si è ritenuto importante enfatizzare la necessità di un continuo sostegno da parte delle politiche fiscali per favorire la ripresa". (ANSA).