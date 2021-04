Vaccini: Ronzulli, inserire pazienti oncologici tra fragili

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Ho presentato un emendamento per fare in modo che i pazienti oncologici in follow up, ovvero coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di tumore e hanno affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni, siano inseriti tra le categorie vulnerabili e possano così ottenere il vaccino con le stesse modalità a cui possono accedervi le altre persone considerate fragili. Al momento infatti queste persone non godono di alcuna priorità, nonostante secondo un report dell'ISS tra le più comuni malattie croniche diagnosticate prima di contrarre il Covid nei pazienti deceduti ci sono proprio i tumori attivi negli ultimi cinque anni. Inoltre, dai dati del Ministero della Sanità è evidente come i malati cronici siano quelli più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Mi appello quindi al ministro Speranza affinché il governo accolga questa proposta per tutelare la salute di quanti, proprio in virtù della grave patologia dalla quale sono affetti, sarebbero da considerare pazienti fragili per definizione". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. (ANSA).