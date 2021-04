Biden difende aumento tasse ricchi, 'pronto a trattare'

(ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - "Non vogliamo punire nessuno alzando le tasse. Ma accidenti! Sono stanco di vedere la gente ordinaria spennata": così Joe Biden ha replicato alle critiche rivolte al suo piano di aumentare la pressione fiscale sui più ricchi per finanziare le opere infrastrutturali e aiutare le famiglie americane. Biden ha quindi affermato di essere disposto a trattare sull'aliquota che in base al piano dovrebbe essere portata dal 21% al 28% per le grandi società. (ANSA).