AstraZeneca: Ema ribadisce, i benefici superano i rischi

(ANSA) - BRUXELLES, 07 APR - "I benefici" del vaccino AstraZeneca "superano i rischi". Lo ribadisce l'Ema in una nota consigliando comunque di "cercare immediatamente assistenza medica se le persone si sviluppano sintomi di coaguli di sangue e piastrine basse" dopo il vaccino. Per l'Ema, comunque, "non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione quindi non saranno raccomandate misure specifiche per ridurre il rischio".

Tuttavia le informazioni" del bugiardino saranno aggiornate e saranno diffusi "avvisi". Inoltre, "non è stato mostrato un nesso con l'età" tra gli eventi rari di trombosi e AstraZeneca, ha detto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. (ANSA).