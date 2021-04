Alitalia: Giovannini, trattativa Governo-Ue non è in stallo

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "La trattativa" tra il governo e la commissione Ue su Alitalia "non è in stallo". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, al question time alla Camera, spiegando che "il governo sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie affinché il nuovo vettore aereo nazionale sia in grado di rispondere alla domanda di trasporto, ma anche di competere con gli altri operatori del settore, salvaguardando al massimo i livelli occupazionali".

Circa gli slot, in base alla disciplina di settore, "possono essere trasferiti nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con il vettore aereo acquisito", ha spiegato ancora il ministro. (ANSA).