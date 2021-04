Libia: Draghi in partenza da Tripoli, rientro a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il premier Mario Draghi ha terminato la sua visita ufficiale in Libia ed è in partenza per rientrare a Roma. Il premier, nella mattinata, ha visto il Primo ministro Abdulhamid Dabaiba a Tripoli assieme al quale ha rilasciato una dichiarazione congiunta al termine del bilaterale. Subito dopo Draghi, presso il Palazzo storico della capitale, ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio presidenziale Mohamed Younis Ahmed al.Menfi. Il premier era accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.. (ANSA).