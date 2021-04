Iran: a Vienna prima riunione sul nucleare con gli Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 06 APR - Si tiene oggi a Vienna un'attesa tornata di colloqui sul possibile ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa). Le riunioni tra i partner dell'intesa prevedono per la prima volta la presenza di una delegazione americana, dopo il ritiro unilaterale nel 2018 dell'amministrazione di Donald Trump. Per gli inviati di Washington non sono previsti in questa fase colloqui diretti con i rappresentanti iraniani, ma incontri paralleli in cerca di una mediazione con gli altri firmatari del patto, siglato nel 2015 con la Repubblica islamica dai cosiddetti 5+1, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu e la Germania.

Dal canto suo, l'Iran ha escluso per il momento di sedersi al tavolo con gli americani, ritenendolo "non necessario".

Le riunioni giungono dopo mesi di stallo su chi tra Washington e Teheran dovesse agire per rilanciare l'accordo.

L'inviato speciale di Biden per l'Iran, Robert Malley, ha parlato di "un primo passo", prevedendo comunque "discussioni difficili". Secondo il ministro degli Esteri iraniani Mohammad Javad Zarif, l'obiettivo sarà quello di "finalizzare rapidamente la revoca delle sanzioni" Usa, "seguita dall'Iran che interrompe le misure riparatrici". Tra queste c'è l'arricchimento dell'uranio al 20% a fronte del limite fissato dal Jcpoa al 3,67%. (ANSA).