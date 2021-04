Infanzia: Pd, con Recovery lanciare piano per bambini

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Domani arriva in Aula alla Camera la mozione Infanzia, in cui chiediamo al governo di realizzare all'interno del Pnrr un vero e proprio Piano Infanzia che tenga conto dei diritti delle bambine e dei bambini e in particolar modo dei più fragili, di quei bambini in stato di disagio sociale che aumentano sempre di più nel nostro Paese. Sappiamo tutti che la pandemia ha fatto esplodere disuguaglianze e contraddizioni, e che il costo salatissimo lo stanno pagando soprattutto i bambini e le bambine, dal punto di vista emotivo, relazionale, educativo, culturale. È quindi indispensabile investire sull'infanzia e mettere in campo, a partire dal Pnrr, politiche organiche e strutturate di supporto e valorizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, costituendo queste il migliore investimento per l'Italia del futuro". Lo affermano i deputati del Pd Paolo Lattanzio e Paolo Siani. (ANSA).