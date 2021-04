Covid: crollo test e positivi,421 morti. Guariti oltre 3 mln

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Crollano i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero ridotto di test a Pasquetta, comunque più che a Pasqua, ma le vittime giornaliere sono ancora 421. I guariti in compenso superano i 3 milioni da inizio epidemia.

Sono 7.767 i casi, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 10.680. I test effettuati oggi sono stati 112.962, a fronte dei 102.795 di ieri. Lunedì le vittime erano state 296.

Il tasso di positività è del 6,9%, ieri era al 10,4%, quindi oggi in calo del 3,5%.

Sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 6 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi in rianimazione sono stati 221 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.337 persone, in aumento di 552 unità rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.686.707, i morti 111.747. Gli attualmente positivi sono 555.705 (-14.391 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.019.255(+21.733), in isolamento domiciliare ci sono 522.625 persone (-14.949). (ANSA).