Zaki: legale, 'sta molto male psicologicamente'

(ANSA) - IL CAIRO, 05 APR - L'udienza sul rinnovo della custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki è terminata. Lo ha riferito all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, aggiungendo che lo studente egiziano dell'università di Bologna è in un "pessimo stato psicologico", ha riferito. I legali hanno chiesto di sostituire giudici che decidono sulla sua custodia cautelare e "domani o dopodomani" si saprà se questa richiesta sarà accettata. (ANSA).