Principe Hamzah su twitter, 'non obbedirò a ordini

(ANSA) - AMMAN, 05 APR - Il principe Hamzah, accusato di complotto contro il fratellastro, il re della Giordania Abdallah II, ha detto che non obbedirà agli ordini, in una registrazione audio trasmessa su Twitter nella notte tra domenica e lunedì.

"Ovviamente non obbedirò (agli ordini del capo di stato maggiore, il generale Youssef Huneiti, ndr) quando mi dice che non sono autorizzato ad uscire, a twittare, a comunicare con le persone e che mi è permesso solo vedere la mia famiglia ", dice Hamzah nella registrazione di una conversazione al telefono con un interlocutore. (ANSA).