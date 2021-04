Mosca non blocca Twitter, estende limitazioni al 15 maggio

(ANSA) - MOSCA, 05 APR - L'autorità per le Telecomunicazioni russa, il Roskomnadzor, ha deciso di estendere le misure per rallentare Twitter fino al 15 maggio. "Tenendo conto della decisione presa da Twitter, per la prima volta, di cambiare i principi e la velocità del proprio servizio di moderazione in Russia e di rimuovere una parte significativa di contenuti vietati, Roskomnadzor ha deciso di non procedere alla prossima fase e bloccare completamente le attività del social network sul territorio del Paese, estendendo la misura per limitare il traffico di Twitter fino al 15 maggio", recita un comunicato ripreso dalla Tass. (ANSA).