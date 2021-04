Covid: Gb, oggi annuncio Johnson sull'uscita dal lockdown

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il premier britannico Boris Johnson terrà una conferenza stampa alle 18 sui prossimi passi per l'uscita della Gran Bretagna dal lockdown anti-Covid.

Secondo le anticipazioni dei media britannici il primo ministro dovrebbe confermare la riapertura dal 12 aprile dei negozi non essenziali, di ristoranti e locali all'aperto e dei parrucchieri. In quella data dovrebbero riaprire anche i parchi a tema e il limite di persone che possono partecipare a matrimoni e funerali dovrebbe essere portati a 15. Resteranno vietate le riunioni al chiuso tra persone che non abitano sotto lo stesso tetto.

Oggi Johnson dovrebbe anche dare maggiori informazioni sulle regole per i viaggi all'estero dal 17 maggio. Stando a quanto riferito da Sky news Downing street sta preparando un piano per le vacanze che prevede una classificazione a "semaforo" dei Paesi basato sulle vaccinazioni e i casi di coronavirus. I britannici che si recheranno in quelli "verdi" non dovranno stare in quarantena al rientro nel Regno Unito. (ANSA).