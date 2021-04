Pasqua: Coldiretti, 1,4 mld spesi per imbandire la tavola

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Gli italiani hanno speso circa 1,4 miliardi di euro per Imbandire le tavole della Pasqua rimanendo nelle proprie case in quasi 9 casi su 10 (88%), mentre solo un 10% ha approfittato delle deroghe per uscire dalle mura domestiche nei limiti previsti: questo il bilancio stimato da Coldiretti/Ixe' dal quale emerge che la cucina e la tavola si classificano come il principale svago degli italiani nella Pasqua rossa blindata. "Una tendenza dimostrata - sottolinea la Coldiretti - dall' aumento del 15% della spesa rispetto allo scorso anno ma ben al di sotto dei valori del passato con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti. Sono poi 4 in media le persone che si sono sedute insieme a tavola, anche se ben 2,5 milioni di persone hanno festeggiato in solitudine".

"Ma ci sono anche 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta - sottolinea l'organizzazione - costretti a chiedere aiuto per mangiare in queste feste di Pasqua, 1 milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dall'inizio del secolo, secondo una analisi realizzata su dati Istat". (ANSA).