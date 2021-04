Usa: il nuovo Air Force One sarà un jet supersonico

(ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - Un aereo presidenziale supersonico, in grado di volare oltre i 2.200 chilometri orari, dalla tecnologia futuristica e dal design così avveniristico da far sembrare il vecchio Concorde un modello d'epoca. Ci sta lavorando una startup californiana, la Exosonic, a cui l'aeronautica militare statunitense ha affidato il progetto di sviluppare l'Air Force One del futuro.

Le immagini del prototipo del nuovo jet supersonico, sia esterne che dei lussuosi interni, sono state pubblicate dalla Cnn. Il velivolo potrà trasportare fino a 31 passeggeri. Sedili in pelle, accessori in legno di quercia e quarzo, suite private per il lavoro e per riposare comodamente nonostante una velocità doppia a quella dei Boeing 747 che fungono attualmente da Air Force One e Air Force Two, quest'ultimo l'aereo assegnato al vicepresidente. Joe Biden e Kamala Harris però non potranno mai utilizzate il gioiello a cui la Exosonic sta lavorando, visto che nelle previsioni il nuovo aereo non potrà volare prima del 2035. (ANSA).