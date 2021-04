Pesce d'aprile first lady Usa,serve gelati da finta hostess

(ANSA) - WASHINGTON, 02 APR - Pesce d'aprile della First Lady degli Stati Uniti ai passeggeri - inclusi membri dei servizi segreti e giornalisti - che la accompagnavano giovedì su un volo di ritorno dalla California. Travestitasi da hostess, con tanto di parrucca con capelli corti e scuri e un targhetta sulla divisa che la identificava come "Jasmine", Jill Biden ha servito il gelato destreggiandosi con coppette e vassoi tra i corridoi dell'aereo.

Cinque minuti dopo, "Jasmine" è riapparsa tra i giornalisti senza parrucca ed ha svelato la sua identità, lasciandoli di stucco con un bel: "Pesce d'aprile!".

I giornalisti che hanno riferito dello scherzo della moglie del Presidente hanno ammesso di essere stati "totalmente ingannati" dal travestimento della First Lady, ma anche "rassicurati" dal fatto che neanche la sua stessa squadra l'ha riconosciuta. Rispetto poi alla barretta di gelato alla vaniglia, ricoperta di cioccolato, è stata "deliziosa", è stato il commento, come si legge nel comunicato.

Questa non è la prima volta che Jill Biden fa uno scherzo ai passeggeri su un aereo. Quando suo marito era vicepresidente degli Stati Uniti, i media americani hanno riportato che una volta la signora si nascose in uno scompartimento dell'Air Force Two e al primo che aprì lo sportello al gridò "Buuu!" . (ANSA).