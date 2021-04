Mattarella, bella notizia lavori Residence Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - "Caro Commendatore, la ringrazio molto per avermi informato della bella notizia dei lavori di ampliamento del Residence": inizia così il biglietto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indirizzato a quello del Comitato per la vita "Daniele Chianelli", Franco Chianelli. Lo ha reso noto la stessa associazione di Perugia impegnata nel sostegno anche logistico ai giovani malati onco-ematologici in cura nel capoluogo umbro e alle loro famiglie.

Il presidente, inoltre, ha voluto porgere i più grandi rallegramenti per l'inizio dell' opera. Dopo la visita compiuta da Mattarella nel 2016 al Residence Daniele Chianelli, il presidente è stato sempre informato delle attività del Comitato che lui stesso definì "un esempio da esportare".

"Siamo onorati - ha commentato Franco Chianelli - di avere la stima e l'attenzione del presidente Mattarella, un grande uomo, che rappresenta i grandi valori istituzionali e che ha mostrato sempre grande amicizia, ma anche attenzione e sensibilità verso tutte le nostre attività sia nell'ambito della ricerca, che dell'assistenza e dell'ospitalità verso i bambini, ragazzi e adulti malati di tumori del sangue e le loro famiglie". (ANSA).