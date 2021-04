Covid:Meloni,dopo un anno di pandemia siamo a punto partenza

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Le persone sono inquiete perchè dopo un anno di pandemia siamo al punto di partenza e nessuno si assume la responsabilità di dire che le misure prese in questo anno non hanno funzionato. Se qualcuno ci avesse dato ascolto magari le cose sarebbero andate diversamente, noi per primi ponemmo ad aprile dell'anno scorso il tema degli anziani ed è un anno che chiediamo di metterli in sicurezza. E' un anno che chiediamo che senso ABBIA chiudere i teatri o i ristoranti dove puoi fare il distanziamento quando nei mezzi pubblici le persone sono stipate e questa domanda mi si risponde chè lì non serve allora vuol dire che fare il distanziamento non serve. Se noi siamo in simil lockdown qualcuno si deve assumere la responsabilità. Noi dobbiamo essere ottimisti, ma la gente chiede solo di vedere delle cose sensate e purtroppo in questo anno sono stati reiterati diversi provvedimenti sbagliati anche dal governo Draghi". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine di una conferenza stampa nella sede del partito.

