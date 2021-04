Autismo:Fico,sostenere i più fragili,ora aiuti concreti

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Il palazzo di Montecitorio si illumina di blu anche quest'anno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà dell'autismo.

Un segno di partecipazione ancora più importante in questa fase storica, in cui la crisi sanitaria continua a pesare in modo ancora più evidente sui soggetti più fragili della società". Così il presidente della Camera Roberto Fico nella Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo.

"Basti pensare agli effetti che misure come quelle del distanziamento e delle limitazioni dei contatti sociali possono avere sulle persone affette da disturbi dello spettro autistico - aggiunge - così come sulle loro famiglie, già fortemente gravate da molte difficoltà. Le necessità legate alla cura e, soprattutto, all'assistenza delle persone autistiche e alla loro qualità della vita, non possono essere mai sospese o momentaneamente accantonate. Non basta ribadire l'importanza, in una democrazia, di non lasciare mai indietro le persone più vulnerabili. Occorre anche porre in essere, come ci chiede espressamente la nostra Costituzione, misure effettive di integrazione e solidarietà. Questa Giornata ci richiama dunque a rinnovare l'impegno delle Istituzioni a garantire un concreto sostegno alle persone affette da autismo e ai loro familiari destinando risorse adeguate all'assistenza e alla piena integrazione nella vita sociale di tutte le persone disabili. Un Paese sempre più inclusivo e solidale deve offrire un nuovo panorama di certezze, diritti e dignità a chi soffre di fragilità e non raramente di solitudine", conclude. (ANSA).