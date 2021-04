Accoltellato in strada a Bari durante litigio, muore 45enne

(ANSA) - BARI, 02 APR - Un pregiudicato 45enne di Bari è morto nella notte in ospedale a seguito delle ferite provocate da un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri durante un litigio avvenuto in strada nel quartiere Libertà di Bari. A quanto si apprende l'uomo, con precedenti per estorsione, lesioni personali e rapina, è rimasto ferito da un'arma da taglio al braccio e al torace durante una lite con altre persone. E' stato ricoverato in codice rosso ma poche ore dopo è deceduto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, sono delegate agli uomini della squadra mobile della Questura.

