Università: Messa, immatricolazioni cresciute del 7%

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Nell'anno della pandemia "l'università ha registrato una vera e propria inversione di tendenza sul piano delle immatricolazioni" che hanno avuto un incremento del 7 % in totale. Lo ha detto la ministra dell'Università Cristina Messa in question time. La ministra ha confermato che "al trend indubbiamente negativo degli ultimi anni si è risposto, nell'anno della pandemia, con oltre 312.000 nuove immatricolazioni, che vuol dire nuovi ingressi all'Università, con un aumento pari al 5%, cui devono aggiungersi le oltre 140.000 iscrizioni in più al primo anno delle lauree magistrali biennali, numeri che consentono di arrivare, ad un incremento complessivo di circa il 7% del totale delle iscrizioni". (ANSA).