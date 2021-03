Ue,Polonia viola norme giustizia, ricorso non è ideologico

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - "Molti elementi" della riforma della giustizia in Polonia "violano il diritto dell'Ue", la decisione di Bruxelles di ricorrere alla Corte di giustizia Ue "non è una questione ideologica né di sinistra né di destra". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova.

"Sono profondamente preoccupata per le continue azioni che minano l'indipendenza giudiziaria in Polonia. Nonostante le sentenze della Corte Ue e i nostri numerosi tentativi di rimediare alla situazione, la pressione sui giudici continua a crescere", ha sottolineato. (ANSA).