Turchia: vizi formali, respinta richiesta bando curdi Hdp

(ANSA) - ISTANBUL, 31 MAR - La Corte costituzionale turca ha rinviato alla procura generale della Cassazione di Ankara la richiesta di apertura di un procedimento per bandire il filo-curdo Hdp per presunti legami con i "terroristi del Pkk".

La decisione è legata ad alcuni errori formali nel dossier di oltre 600 pagine, e non riguarderebbe il merito della richiesta.

