Recovery: Meloni, ultima versione passi dal Parlamento

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Con una risoluzione di Fratelli d'Italia chiederemo che qualunque sia l'ultima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, debba passare dal Parlamento. Non considero questo l'ultimo Piano e mi aspetto che tutte le forze politiche si esprimano positivamente su questo".

L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in una conferenza stampa sulla proposta di Pnrr, che è all'esame delle Camere.

"Oggi quello che si discute è il piano di Conte, stabilito dal precedente governo ed è stato alla base della fine del governo Conte", ha sottolineato aggiungendo che all'inizio del suo governo "Draghi ha detto che avrebbe rivisto quel piano. Ma o Draghi intende andare avanti con il Pnrr scritto da Conte e dal ministro Gualtieri e allora non mi è chiaro perché abbiamo un nuovo governo oppure stiamo discutendo in Parlamento di un piano che sarà modificato e che arriverà in Europa senza che il Parlamento abbia avuto voce. Per noi questo non è possibile, non è tollerabile né accettabile in alcun modo". (ANSA).