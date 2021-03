Ferrovie: Covid pesa sui conti, investimenti record per 9 mld

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il Covid impatta sui conti di Ferrovie che però riesce a consolidare il primato di primo gruppo industriale per investimenti tecnici fatti in Italia. La pandemia ha avuto sui ricavi un impatto di 1,7 miliardi ma il gruppo è riuscito a contenere le perdite a 562 milioni di euro.

La società ha invece impegnato investimenti tecnici per 9 miliardi (+5% sul 2019) e con un valore economico distribuito di 9,6 miliardi di euro (pari all'88% del valore generale) ha avuto un apporto sul Pil Italiano del 2,4% e un impatto occupazione equivalente pari a 260mila unità.Sono questi i principali dati del gruppo Ferrovie Italiane approvate oggi dal Cda. (ANSA).