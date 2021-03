Birmania: avvocato, Aung San Suu Kyi 'sta bene'

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'ex leader della Birmania Aung San Suu Kyi, dopo il colpo di stato militare che ha rovesciato il suo governo il primo febbraio, "è in buona salute". Lo ha detto uno dei suoi avvocati, Min Min Soe, dopo una videoconferenza con Suu Ki in vista della nuova udienza del processo prevista domani.

Oggi è prevista una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sulla crisi nel Paese, mentre gli Usa hanno ordinato al loro personale diplomatico non essenziale e alle famiglie di lasciare il Paese del sudest asiatico. Sono almeno 510 i civili uccisi nella repressione seguita al colpo di Stato, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. (ANSA).