Sisi, Suez è tornato alla normalità, regge il commercio mondiale

(ANSA) - IL CAIRO, 30 MAR - "Sono qui per lanciare un messaggio attraverso i media e dire che il canale di Suez è potente e in grado di assumersi la responsabilità del commercio internazionale": lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi nella conferenza stampa tenuta a Ismailia. Sisi ha sottolineato di voler anche "dire che la situazione è tornata alla normalità".

Sisi ha detto anche che "inchieste approfondite saranno aperte a proposito dell'incidente" del portacontainer Ever Given che ha bloccato il canale di Suez per una settimana. "E' una questione tecnica che lascio all'Autorità del Canale di Suez e alle parti coinvolte", ha detto ancora il capo di Stato egiziano assicurando però che "tutte le domande riguardanti tale incidente riceveranno risposte da parte di tecnici e specialisti".

Si tratta comunque di "questioni tecniche e giuridiche che non voglio affrontare", ha affermato Sisi nella conferenza stampa tenuta nella città sul canale e trasmessa in diretta dalla tv di notizie "Nile News". (ANSA).