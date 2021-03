Pearl Jam, date tour europeo rinviate all'estate 2022

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il tour europeo dei Pearl Jam dell'estate 2021 è riprogrammato per giugno e luglio 2022.

Confermata la presenza dei Pixies ad aprire lo show di Imola del 25 giugno 2022. Un anno dopo aver posticipato il tour 2020, è stato molto difficile rimandare ancora una volta il ritorno sui palchi della band statunitense. Incoraggiati dall'arrivo dei vaccini in tutto il mondo, i Pearl Jam attendono con ansia il giorno in cui potranno fare di nuovo un tour in totale sicurezza. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per tutti gli spettacoli riprogrammati. Apprezzando la pazienza dei propri fan in tutto questo tempo, la band offrirà un video in streaming gratuito del set da headliner dell'Hard Rock Calling Festival 2010 all'Hyde Park di Londra. La storica performance sarà disponibile da venerdì 2 aprile alle 20 ET fino a lunedì 5 aprile alle 23:59 ET sulle piattaforme Youtube e Facebook dei Pearl Jam e su nugs.net. Lo show, di 27 canzoni, è stato registrato dalla crew di Hard Rock Calling e l'audio è stato remixato dal produttore di Gigaton, Josh Evans. (ANSA).