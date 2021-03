Netflix più verde, punta a ridurre emissioni produzione film

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Netflix si fa più verde. Il colosso della tv in streaming punta a vietare l'uso di generatori diesel dai set dei suoi film e usare più tecniche di produzione virtuale dopo aver rilevato che più della metà delle emissioni della società arriva proprio dalla produzione di film.

Lo riporta il Financial Times, sottolineando che una produzione più verde di film include l'uso di batterie e trasporti elettrici, la riduzione dei viaggi e l'introduzione di più luci LED. (ANSA).