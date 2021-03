Donna scomparsa nel 2009 in Umbria, arrestato il marito

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - I carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per omicidio a carico di un uomo, nell'ambito delle indagini sul caso della scomparsa di Barbara Corvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009. Secondo quanto si è appreso, l'ordinanza sarebbe a carico del marito, Roberto Lo Giudice.

Alle 12 di oggi il procuratore Liguori terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'operazione. (ANSA).