Covid: furgoni ambulanti sfilano a Torino, noi riapriamo

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - La protesta degli ambulanti dei mercati contro la chiusura per l'emergenza sanitaria non si ferma e, dopo le catene dei giorni scorsi, si trasferisce alle strade di Torino. Partiti dall'Allianz Stadium, centinaia di furgoni stanno attraversando la città per raggiungere la centrale piazza Vittorio. "E' ora che le istituzioni inizino a sentire il termometro di come siamo messi", dice Gianfranco Nardozzi, presidente del sindacato Goia. "Se continuano a tenerci chiusi - promette - da domani metteremo i nostri banchi comunque nei mercati, con o senza permesso". (ANSA).