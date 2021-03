Ue: al via discussione su legge europea in aula Camera

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - E' cominciata nell'aula della Camera la discussione generale della legge europea 2019-2020.

Il disegno di legge, che è in prima lettura a Montecitorio, regola l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti per legge, per adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello comunitario. Formato da 34 articoli, il provvedimento contiene norme in più settori, dalla libera circolazione di persone, beni e merci alla sanità, dal settore della fiscalità agli affari economici e monetari, dall'ambiente ed energia alla protezione dei consumatori.

Come ha ricordato in Aula la deputata del M5s, Angela Ianaro, relatrice del disegno di legge, con la legge si intende tra l'altro agevolare la chiusura di 12 procedure d'infrazione, attuare 12 regolamenti europei, garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia europea in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale e di recepire la rettifica della direttiva 2012/112/Ue sull'etichettatura dei succhi di frutta e altri prodotti simili. (ANSA).