Tajani incontra E. Letta, parlato di sostegni e Recovery

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Siamo impegnati in una collaborazione istituzionale, giustamente sollecitata dal capo dello Stato, per aiutare il Paese ad affrontare e superare una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti. Al Pd, come a tutti i partiti che sostengono il governo, abbiamo prospettato l'esigenza di nuovi sostegni per le categorie più colpite, un piano per il Recovery Fund flessibile e dunque maggiormente adattabile ad uno scenario che può mutare rapidamente e un impegno sulle tre grandi riforme che chiede l'Europa: fisco, pubblica amministrazione e giustizia. La riforma delle istituzioni italiane è da sempre il cuore del programma di Forza Italia. Le distanze ideali e programmatiche tra il centrodestra e il centrosinistra permangono, presto l'Italia potrà tornare alla normale dialettica bipolare, ma sprecare mesi preziosi in polemiche all'interno di una maggioranza frutto di un accordo per salvare il Paese sarebbe colpevole". Lo afferma il coordinatore di Fi Antonio Tajani che stamattina ha incontrato il segretario del Pd Enrico Letta. (ANSA).