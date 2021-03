Pd: Letta,mai pentito di essere tornato,è stata scelta amore

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "No, non mi sono pentito del ritorno! Ho fatto una scelta di amore e talvolta in amore si fanno anche scelte irrazionali! E il mio è un gesto di amore per il mio paese e per il mio partito". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Forrest, su Rai Radio1 dove ha ribadito: nel Pd "promuoverò anche una classe di giovani che mi porto e che lavoreranno come me. E che non sono ex..." (ANSA).