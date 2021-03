Johnson, fuori da lockdown a piccoli passi, serve cautela

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - L'allegerimento dal lockdown iniziato oggi in Inghilterra "è un piccolo passo reso possibile da mesi di sacrifici" e permette di "sfruttare il bel tempo" per fare ad esempio più esercizio sportivo all'aperto. Lo ha detto Boris Johnson nel briefing di giornata, annunciando anche personalmente l'intenzione di tornare a giocare a tennis, ma non senza ammonire che il percorso avviato deve proseguire "con cautela". Il premier ha infatti notato che la seconda ondata di contagi è ancora in ascesa "nel continente", mentre ha insistito sulla necessità "vitale" di continuare con i vaccini, inclusi i richiami e a partire dai "più vulnerabili". (ANSA).