Governo: Tajani, non è momento polemiche dentro maggioranza

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Ora non è il momento di polemiche all'interno della maggioranza. Lo dico anche al Pd che oggi è più preoccupato a fare la guerra a Salvini che a lavorare. Le polemiche all'interno di una maggioranza frutto di un accordo per salvare il Paese non servono. Ora servono proposte e buon senso". Così Antonio Tajani a Agorà su rai3.

"Il governo Draghi - afferma Tajani - nasce dalla volontà di Forza Italia di aiutare gli italiani ad affrontare l'emergenza coronavirus. Noi non siamo aperturisti ma non siamo neanche per il rigore. Noi siamo realisti. L'esempio è quello delle palestre chiuse per i giovani, che però potevano stare davanti ai pub a bere senza mascherina come accaduto ai Navigli".

"Noi - sostiene l'esponente azzurro - siamo per la via del pragmatismo. Siamo favorevoli a ripristinare le zone gialle.

Riaprire con grande prudenza. Per le scuole la soluzione è organizzare il sistema dei trasporti che riduce le presenze sugli autobus e favorire accordi con le scuole non statali per avere maggiori spazi per gli studenti. Oggi stiamo pagando gli errori del governo Conte". (ANSA).