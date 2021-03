Covid: Filippine, record di casi. Da oggi 24 mln in lockdown

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Per la prima volta le Filippine hanno registrato, oggi, oltre 10 mila contagi da coronavirus, esattamente 10.016, il terzo picco giornaliero record nel Paese negli ultimi cinque giorni. Lo ha riferito il ministero della salute precisando, nel suo bollettino quotidiano, che il totale dei casi confermati è così salito a quota 731.894, mentre i decessi da coronavirus sono in tutto 13.186, di cui 16 vittime solo nella giornata di oggi. Lo riferisce il Guardian.

Proprio oggi a Manila e dintorni entra in vigore un nuovo lockdown che interessa 24 milioni di persone, nel tentativo di allentare la pressione sugli ospedali ormai al collasso.

Secondo GMA News, un network locale, i casi attivi totali nel Paese in questo momento sono 115.495. (ANSA).