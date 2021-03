Calcio: ko con l'Honduras, niente Tokyo 2020 per gli Usa

(ANSA) - GUADALAJARA (MESSICO), 29 MAR - Grande sorpresa ieri alle qualificazioni per i Giochi olimpici: gli Stati Uniti, pur essendo favoriti nella zona Concacaf (Nord, Centro America e Caraibi), sono stati eliminati in semifinale per 2-1 dall'Honduras, che convalida il suo biglietto per Tokyo.

La selezione statunitense ha preso due gol in pochi minuti: rete di Juan Carlos Obregon nel recupero del primo tempo e raddoppio di Luis Palma in avvio del secondo. Non è bastata agli Usa la rete di Jackson Yueill. Gli Stati Uniti salteranno così la loro terza olimpiade consecutiva. (ANSA).