Aspi: assemblea Atlantia non approva proroga scissione

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia, che si è riunita oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, non ha approvato la proroga da 31 marzo al 31 luglio 2021 del termine per l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7.1 del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. approvato dall'Assemblea Straordinaria dello scorso 15 gennaio. Lo si legge nella nota diffusa al termine della riunione.

La proposta di delibera "non ha infatti raggiunto il quorum deliberativo previsto dalla legge per le assemblee straordinarie (2/3 del capitale rappresentato in Assemblea) avendo ottenuto il voto favorevole di 1.167 azionisti pari al 51,80% del capitale presente in Assemblea ed il voto contrario di 2 azionisti pari al 48,06%, mentre si sono astenuti 12 azionisti pari allo 0,14 % del capitale presente".

L'intervento dei soci in assemblea, che ha registrato la partecipazione del 72,32% del capitale sociale della società, ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da Covid-19.

Ora, "in assenza di offerte - entro il 31 marzo p.v. - per l'acquisto della complessiva partecipazione che Atlantia verrebbe a detenere in Autostrade Concessioni e Costruzioni ai sensi del progetto di scissione, la scissione sarà interrotta e l'operazione di cui la stessa è parte non si perfezionerà". (ANSA).