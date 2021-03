Pakistan: bimba di 4 anni violentata e strangolata

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Una bimba di 4 anni è stata violentata, poi strangolata e gettata in una fognatura nella provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce la polizia. La piccola era scomparsa da casa mercoledì scorso: il giorno dopo alcune persone l'hanno ritrovata morta nella fognatura. Il corpo è stato poi trasportato in ospedale per l'autopsia che ha evidenziato i segni della violenza. "La bambina è stata violentata e poi strangolata a morte", ha confermato il rapporto del medico legale.

Secondo i medici, la bambina è stata anche torturata e aveva dei lividi sulla schiena, ginocchia, naso e altri parti del corpo. L'agente di polizia, Suhail Khan ha detto che le forze dell'ordine hanno raccolto i campioni del sangue di almeno 400 sospetti della zona, tra cui i parenti della bambina. Lo scorso anno, più di 180 casi di abusi su minori, in alcuni casi sfociati in omicidio, sono stati segnalati nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. (ANSA).