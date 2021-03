Oggi alle 14 conferenza stampa Draghi

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 14.00 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Nel rispetto delle normative anti Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita da un massimo di 25 giornalisti in presenza, individuati in base all'ordine di arrivo delle mail e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi. I giornalisti ammessi in presenza saranno ricontattati. Il medesimo criterio sarà utilizzato per l'ordine delle domande. (ANSA).