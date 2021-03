Hit parade, Maneskin primi e Sanremo sul podio

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Sei new entry nella top ten dei dischi più venduti della settimana, stilata da Fimi/Gfk. In vetta debuttano i Maneskin (primi anche tra i vinili), con il loro nuovo album a tutto rock Teatro d'Ira - Vol. 1, uscito pochi giorni dopo la loro vittoria a Sanremo. Ma tutto il podio suona la musica dell'ultimo festival: in seconda posizione si piazza la giovanissima Madame, con l'album che porta il suo nome, al terzo Colapesce Dimartino, è loro il tormentone del momento Musica Leggerissima (primo tra i singoli), che hanno ristampato il disco I Mortali, inserendo 10 nuove canzoni di zecca. In tema Sanremo anche Ghemon, ottavo con E vissero Feriti e Contenti. Quarto posto per il ritorno di Justin Bieber con Justin, davanti a La Voce del padrone di Franco Battiato, ripubblicato per i 40 anni dalla prima uscita nel 1981. Scivola dal terzo al sesto posto Mace con Obe. Lana Del Rey con il nuovo Chemtrails over the Country Club, suo settimo album, è settima.

Chiudono la classifica Capo Plaza con Plaza e Harry Styles con Fine Line. (ANSA).