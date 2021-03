Draghi, per Biden Ue è il solo fondamentale alleato

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Biden ha riaffermato che il pilastro della politica estera americana è l'Ue. Un tempo si diceva gli Usa guardano all'est, all'Asia, era in posizione equidistante.

Oggi no, c'è un solo alleato fondamentale ed è l'Ue". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).