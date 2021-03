Venduta per oltre 13 milioni la Montmartre di van Gogh

(ANSA) - PARIGI, 25 MAR - E' stato alla fine aggiudicato per 13.091.250 euro all'asta da Sotheby's Parigi il raro quadro di Van Gogh, con la veduta di Montmartre, risalente al periodo parigino del pittore. Lo ha annunciato la casa d'aste.

Datato 1887, dipinto durante i due anni scarsi in cui Vincent Van Gogh abitò a Parigi, in casa del fratello Theo al 54 di Rue Lepic, "Scene di strada a Montmartre" era repertoriato nei cataloghi (con foto in bianco e nero) ma non era stato mai mostrato pubblicamente da quando lo aveva acquistato una famiglia francese, attorno al 1920. Era stimato fra i 5 e gli 8 milioni di euro. Gli esperti lo ritengono importante perché insieme ad un'altra tela quasi con lo stesso soggetto (oggi ad Amsterdam) questo Scene di strada a Montmartre oltre a testimoniare il fascino che esercitava su di lui una grande città in piena mutazione, rivela i suoi tanti contatti con le diverse avanguardie parigine.

A Parigi van Gogh frequenta e studia Monet, Gauguin, Pissarro, Renoir. Poche settimane prima di dipingere questo quadro in particolare aveva conosciuto Signac , che lo introdurrà alla teoria scientifica dei colori e lo porterà poi con sé a dipingere in giro per la città. Una serie di incontri, insomma, che spingono il giovane pittore ad abbandonare i toni scuri delle sue prime opere per sviluppare una nuova palette che in qualche modo già si affaccia in questa tela. Il suo tocco diventa più leggero, i pigmenti si diluiscono, la luce entra nei suoi quadri. Scene di strada a Montmartre, si pone quindi, come un'opera "cerniera" nell'arte di van Gogh, nella quale l'artista, confrontandosi con gli stili della modernità senza mai del tutto abbracciarli, pone le basi della sua personalissima poetica. (ANSA).