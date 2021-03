Vaccini: da domani operazione "trasparenza",dati on line

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - I dati sui vaccini saranno on line a partire da domani. Lo rendono noto fonti di governo chiarendo che questi dati , incentrati sull'utilizzo dei vaccini e la loro distribuzione, saranno consultabili sul sito della presidenza del Consiglio per Regione e categoria. Una operazione di "trasparenza" utile per tutti i cittadini. (ANSA).