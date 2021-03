Un inverno a tutta tv, battuto anche l'autunno

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Dopo un autunno da record, un inverno di crescita ancora esponenziale per il consumo di tv: si allunga la permanenza forzata in casa per le restrizioni anti contagio, si conferma la centralità dell'offerta televisiva di informazione e intrattenimento, anche via web. A certificarlo è l'Osservatorio dello Studio Frasi nell'analisi dei dati Auditel a consuntivo dell'inverno appena trascorso (21 dicembre 2020-20 marzo 2021).

L'inverno ha visto allargarsi a 27,3 milioni di persone la platea di prima serata, ben 950mila in più rispetto all'inverno 2019-2020 e 573mila in più rispetto all'autunno scorso, che pure aveva segnato un boom, superando gli 11 milioni di spettatori nel giorno medio. Con una media di 8,7 milioni di spettatori e del 31.77% in prime time, le generaliste Rai sono davanti a quelle Mediaset (6,5 milioni con il 23.75%).

La pandemia alimenta ancora l'offerta di informazione: 519 ore sulle tre generaliste Rai e 225 per le tre Mediaset, per un ascolto medio (dalle 7 alle 2) di 821mila spettatori per il servizio pubblico e 578mila per Cologno Monzese. Quanto ai canali all news, quest'inverno Rainews 24 ha prodotto un ascolto medio di 98mila spettatori, TgCom24 60mila; tra i due si colloca SkyTg24 trasmesso a pagamento con 62mila spettatori, mentre l'emissione free ha avuto in media 49mila spettatori.

Anche sulle piattaforme via web degli editori misurati da Auditel (Discovery, La7, Mediaset, Rai, Sky) l'inverno batte l'autunno con 32 milioni di ore di visione in più. Tra le all news cresce solo Tgcom24 (+6,3%), ma il primato rimane a Sky digital news, chiude RaiNews24 con una media di 1.313 device connessi contro i 2.690 di Tgcom24 e i 2.993 di Sky Digital News.

Fra le reti generaliste cresce soltanto Rai1 (+718mila individui), mentre è in calo Canale 5 (-98mila) e con lei tutte le altre (Rai2 -20mila, Rai3 -30mila, Italia 1 -29mila, Rete4 -3mila, La7 -1.800). L'ammiraglia Rai aumenta il proprio seguito su tutte le fasce di età, ma soprattutto sui target più giovani, con un +37% tra i 20-24 anni e tra i 35-44 anni rispetto all'autunno 2020. (ANSA).